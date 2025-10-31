【モデルプレス＝2025/10/31】「ミスター立教コンテスト2025」エントリーNo.4の中野元道（なかの・もとみち）さんのインタビュー。【写真】“美男美女揃い”立教大ミスコンのファイナリスト◆中野元道（なかの・もとみち）さんプロフィール学部／学年：法学部／2年出身地：愛媛県誕生日：10月25日趣味：ドーナツ屋さん巡り特技：人のいいところを見つけること！好きな食べ物：ドーナツ好きな言葉（座右の銘）：なるようにしかなら