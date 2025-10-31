３１日午後４時頃、福島県会津坂下町片門の只見川堤防沿いの道路で、散歩中の５０歳代男性がクマ（体長約１・５メートル）に襲われ軽傷を負い、病院に搬送された。会津坂下署などによると、男性はクマと遭遇し、堤防の陰に隠れたが、追いかけてきたクマが飛びかかってきた。男性はしゃがんでよけようとしたが、クマの爪が背中に引っかかったという。