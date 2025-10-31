バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXナイトインヴォーカーバックル」(2,750円)、「DXブレイカムバスター」(5,280円)、セット商品「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)を11月29日に発売する。11月29日発売「DXナイトインヴォーカーバックル＆ブレイカムバスター」(8,030円)○「DXナイトインヴォーカーバックル」「DXナイトインヴォーカーバックル」(2,750円)は、「変身ベルトDXゼッツドライバ