女優・三田佳子が３１日、ブログを更新。最近、１日に２回も転倒してしまったことを明かした。三田は１０月８日に８４歳の誕生日を迎えている。ブログでは「この間１日に２回も転倒！！」と告白。愛犬が絨毯の上に猫砂を撒き散らして追いかけた時に「足がもつれて膝から倒れてしまったのです」というのが１度目。２度目は同じ日の夕方。愛犬を連れて買い物に行った際、「いつもは絶対に乗らないエスカレーターにカートごと乗っ