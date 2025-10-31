「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、31日までにエックスのサブアカウントを更新。本アカウントがロックされたことを報告し、ファンの間で反響が広がっている。【写真】アカウントをロックされたさくらみこさんの悲報ポストみこさんはサブアカウントで「【悲報】本垢が一時的にロックされてます（理由は不明）」と投稿し、ロックされた本アカウントのスクリーンショットを公開。現在はエックスのサポートに異議申し