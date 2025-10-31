喜劇俳優・辻凪子の生誕三十年記念一人芝居公演『ドルフィ田イル香の偏屈なダンス』が、2026年1月に上演されることが決まった。【写真】『ドルフィ田イル香の偏屈なダンス』キービジュアルイラストがゆるくてかわいい辻凪子が自身初となる一人芝居に挑戦。記念すべき30歳の節目に贈る新作は、“イルカの人生（イルカ生）”を描いた前代未聞の疾走劇。作・演出を手がけるのは、映画『WE ARE LITTLE ZOMBIES』などの長久允。イ