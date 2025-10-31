俳優の窪塚洋介が31日、自身のインスタグラムを更新。毎年恒例の、家族でのハロウィン仮装を披露。ファンからは称賛が集まっている。【写真】窪塚家のガチすぎる鬼滅コスプレ！（6枚）もはや毎年恒例になっている窪塚家のハロウィンコスプレ。今年は『鬼滅の刃』の仮装で「2025HAPPY HALLOWEEN#鬼滅の刃」とコメントを添え7枚の写真を投稿した。窪塚は伊黒小芭内、妻でダンサーのPINKYは甘露寺蜜璃、息子の愛流は竈門炭