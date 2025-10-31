筆者の友人Aの話です。新婚当初から亭主関白な夫に従ってきたA。20年もの間「仕方ない」と思ってきましたが、ある日思わず口から出たひと言が、夫婦の力関係を一変させる出来事となったのです。 新婚当初からの主従関係 新婚の頃から、夫は「亭主関白」を地で行く人でした。職場の直属の先輩でもあったため、自然と主従関係のような空気ができあがってしまっていたのかもしれません。専業主婦の私は家計を夫に頼る立場でもあり