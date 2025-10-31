西武からドラフト1位で指名され、写真に納まる明大の小島（中央）。右は西武の広池浩司球団本部長＝31日、東京都府中市西武からドラフト1位で指名された明大の小島大河捕手が31日、東京都府中市の大学施設で、広池浩司球団本部長らの指名あいさつを受け「ここからまた、新たなスタート。1軍で活躍して、ライオンズを勝たせられるような選手になりたい」と決意を語った。11月中旬には明治神宮大会が控える。強打の捕手として期