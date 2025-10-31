10月30日、イジられキャラで人気の安田大サーカス・クロちゃんが、普段とは違う投稿をして大きな反響を呼んでいる。《矛盾してる人が多いしんねー。いじったりマネしてるのに、自分がいじられる側になったら怒って。そのくせ別にいいけどとか。意味不明だしんねー。発信するときこそ、感情でやらない方がいいしんよー》クロちゃんの投稿に驚きの声具体的な名前には触れていないものの、コメント欄などではユーチューバーのヒカ