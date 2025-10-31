韓国で行われた高市首相の就任後初の日中首脳会談について、現地から中継です。およそ30分行われた会談で、両首脳は「戦略的互恵関係」を推進し、「建設的で安定的な関係」を構築していく方針を確認しました。習近平国家主席「高市首相は就任後『中国が日本の重要な隣国だ』と述べました。これはあなたと新しい内閣が中日関係を重視していることの表れです」高市首相「戦略的互恵関係の包括的な推進と、建設的かつ安定的な関係の構