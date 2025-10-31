ハロウィーン当日の31日、東京・渋谷区では警視庁や区による警備や見回りが行われています。いまの街の様子や人出はどうなっているのでしょうか。渋谷のスクランブル交差点前です。現在の渋谷ですが、午後6時ごろから雨脚が強まり、激しい雨が打ち付けています。それでも駅周辺には非常に多くの人が集まっていますが、街行く人の様子を見てみますと、仮装してる人はまばらで、あまり多くない印象です。渋谷区では去年から、ハロウ