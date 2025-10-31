ファミリーマートと共同開発した限定メイクアップブランド「hana by hince」が、2025年11月7日（金）より、一部店舗を除く全国のファミリーマート約14,400店にてホリデーコレクションを順次発売する。■ホリデー限定今回登場する「hana by hince」冬のホリデーコレクションでは、ブランド初となるプランパー機能付きのリップグロスと、人気アイシャドウの新色がラインアップ。クリスマスシーズンの特別感を演出するピンクパールと