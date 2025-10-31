苦しいチーム状況のなかで遠藤は巻き返しできるだろうか(C)Getty Images現在、プレミアリーグ4連敗中のリバプールは、現地時間10月29日にカラバオカップ4回戦でクリスタル・パレスと対戦。0-3で敗れており、またも公式戦で黒星を喫したことで、現地メディアから様々な反応が上がっている。【動画】「9戦11発」覚醒する上田綺世！前半だけでハットトリック達成したヘラクレス戦の映像を見る10代のプレーヤーを並べるなど、公式