企業へのサイバー攻撃が相次ぎ、被害が深刻化する中、石川県警察本部が31日、研修会を開きました。サイバー被害は企業だけでなく、私たちの身にも降りかかる危険性があります。講師「生成AIのリスクは大きく3つに分類できます」県警察本部が開いたサイバーセキュリティの研修会には、県内26の企業や団体が参加。今回は初めて生成AIをテーマとした講習も行われました。説得力のある文章作成などで生成AIを利用するケースが増える一