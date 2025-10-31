30日、敷地内にクマが現れ臨時休校となった五泉市の小学校では、31日朝から登校が再開しました。子どもの安全を守るため、三条市の小学校ではクマを撃退するスプレーを配備しました。 「外出の際には十分気をつけてください。」 30日、敷地内にクマが現れ臨時休校となった五泉東小学校。 保護者に送迎をお願いし、31日から再開しました。 ■保護者 「びっくりした。子どもたちはここで遊んでいるので。(昨日は)た