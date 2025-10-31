みなさんは最近、体のだるさや食欲不振、肩こりなどを感じることはありませんか？それ、「夏バテ」ならぬ「秋バテ」かもしれません。気温の急激な変化が引き起こす「秋バテ」の対処法を取材しました。雨の1日となった県内。31日の最高気温は21.2℃で秋らしく過ごしやすい気温となりました。こちらは県内のここ1週間の最高気温と最低気温です。最高気温を見ると25℃以上の夏日となった日もあれば平年よりも気温が低かった日も