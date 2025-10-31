人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）他人の事情にはノータッチがおすすめ。詮索すると人間関係に波乱が……。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）感情のままに突っ走ると痛い目を見るかも。理性的になろう。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）