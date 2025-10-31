きょうはハロウィーンです。山形県鶴岡市では毎年恒例のハロウィーン仮装パレードが行われ、いろいろな仮装をした、かわいらしい園児たちが街を練り歩きました。 【写真を見る】ハロウィーン！仮装をした園児たちが鶴岡駅前で毎年恒例の仮装パレード（山形・鶴岡市） いろいろな仮装をした園児たち。鶴岡駅前では毎年恒例の仮装パレードが行われました。 きょうは鶴岡市内の6つの幼稚園や