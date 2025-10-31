秋が深まり、木々が色づき始めています。 弥彦公園もみじ谷では、恒例のライトアップが31日から始まりました。 31日午後6時前、紅葉の名所『弥彦公園のもみじ谷』で点灯式が行われました。幻想的な光に包まれた紅葉が訪れた人を楽しませていました。 ■訪れた人 「昼間見るの違って、ライトアップで見えるっていうのはまた一味違う。心が高揚する、紅葉だけに。」 弥彦観光協会によると、毎年約40万人がモミジ狩りに訪