シャワーではなく毎日お風呂を利用する家庭では、毎日お湯を入れ替えるケースと、2日に1回程度追いだきをしてお湯を再利用するケースがあります。費用の差が気になるときは、条件が分かっていれば目安金額の計算が可能です。 本記事では、お湯を毎日入れ替えた場合と2日に1回の追いだきでの費用差や、冬場にお風呂を利用する際の節約方法などについてご紹介します。 毎日入れ替えと2日に1回追いだ