プロ野球ドラフト会議で巨人から育成5位で指名された知念大成選手が、球団関係者から指名あいさつを受けました。 知念大成選手は、巨人の榑松伸介スカウトディレクターらと面会しました。 ■巨人 榑松伸介スカウトディレクター 「試合数も相当重ねているので、他のアマチュア選手とは違う。」 球団からは積極的なバッティングを評価されイースタンリーグで去年は首位打者、今年は打点王と2年連