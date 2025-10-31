31日未明、湯沢町を通る関越道で逆走し停止を呼びかけたパトカーに衝突した公務執行妨害の疑いで埼玉県の男が現行犯逮捕されました。 こちらは、関越道上り線・湯沢IC近くを走行中のドライブレコーダーの映像－ 工事で片側の車線が規制されているなか、1台の車が逆走してきました。 ■撮影者 「一瞬えっという感じ。工事車両はゆっくりなので、それとは明らかに違うスピードだった。」