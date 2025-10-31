ボートレース多摩川の「第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」が10月31日、予選3日目が終了。男女の準優勝戦進出メンバーが出そろう4日目の予選最終日を迎える。なお今シリーズの個人戦は男女6人ずつが準優勝戦に駒を進める。地元の藤田俊祐（23＝東京）が1号艇の11Rを逃げ切って1着。得点率も白組（ルーキーズ）7位まで上昇した。初日の気配はサッパリで結果も4、5着。「初日はプロペラを失敗していたと思う。