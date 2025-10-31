幅広い世代に写真やアートの楽しさを感じてもらおうと1日から南九州市で写真祭が始まります。会場となったのは、知覧武家屋敷庭園群。一体、どんな写真祭なんでしょうか？1日から始まる南九州芸術写真祭。子供から大人まで幅広い世代に、写真やアートに触れて楽しさを感じてもらおうと南九州市が初めて開催します。会場となったのは、知覧武家屋敷庭園群。国内外で活躍する4人の写真家の作品が会場を流れる、