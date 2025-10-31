特別展「正倉院THESHOW」を鑑賞される佳子さま＝31日午後、東京都台東区の上野の森美術館（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは31日、東京都台東区の上野の森美術館を訪れ、特別展「正倉院THESHOW」を鑑賞された。宮内庁正倉院事務所が製作した「螺鈿紫檀五絃琵琶」の再現模造や、宝物をスキャンしてつくった高精細の映像を巨大スクリーンに映した展示を見て回った。佳子さまはスクリーンの前で「よく見えますね」と話し