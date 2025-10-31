「大道芸ワールドカップin静岡2025」で、座った子どもたちの上を宙返りで飛び越えるアーティスト＝31日午後、静岡市国内外の大道芸人が集い、街角や公園でパフォーマンスを披露するフェスティバル「大道芸ワールドカップin静岡2025」が31日、静岡市で開幕した。観客は妙技にくぎ付けとなり、大きな拍手を送った。11月3日までの期間中、日本を含む15の国と地域のアーティスト58組92人が出演する。スイスの親子2人組「クリスアン