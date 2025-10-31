携帯電話の利用料金を少しでも安くするため、大手キャリアから格安SIMへ乗り換えようか悩んでいる人もいるかもしれません。通信会社やプランはさまざまな種類があるため、調べて比較をすることが大切です。 今回は、大手キャリアと格安SIMの月額利用料金や、格安SIMへ乗り換えるときの注意点などについてご紹介します。 大手キャリアの料金はいくらくらい？ まずは、大手キャリアの一つであるA社の各プランと基本料