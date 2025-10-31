運行トラブルが相次いだ熊本市交通局が今日31日、九州運輸局に再発防止策を盛り込んだ最終報告書を提出しました。 【写真を見る】熊本市の路面電車「改善」最終報告書「改善策は作って終わりではない」 熊本市 井芹和哉 交通事業管理者「今までどちらかと言うと、属人的な取り組みになりがちだったものを、きちんと組織的な取り組みにした」 熊本市交通局が九州運輸局に提出したのは、今年7月に受けた「改善指示」に対する最