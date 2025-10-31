阪神の村上頌樹投手（27）が31日、一般女性の方と結婚したことを発表した。村上は球団を通じ「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。婚約をして望んだ今シーズンは、リーグ優勝や個人タイトル獲得など充実した一年となりましたが、その陰で支えてくれた妻に感謝しています。これからは2人で力を合わせて明るい家庭を築きたいと思いますし、来年以降もチームに貢献できるように頑張ります」