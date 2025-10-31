巨人は３１日にオーストラリア・ウインターリーグ（１１月１３日開幕）に２０２４年ドラフト１位入団の石塚裕惺内野手（１９）を含む４名の選手を派遣すると発表。アデレード・ジャイアンツに所属し、プレーする。石塚の他には荒巻悠内野手（２２）、投手は育成の田村朋輝投手（２１）と代木大和投手（２２）が選出された。秋季キャンプ中の来月５日に出発し、１２月２１日に帰国する予定。石塚は３月に左有鉤骨鉤骨折で手術