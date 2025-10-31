お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が３１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズが放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前９時３０分）を最後に放送終了すると報じられたことに触れた。スーパー戦隊シリーズの放送終了は３０日、報じられた。映画化や関連グッズなどで得られる収入が番組制作費に見合わないことなどが要因という。信子はこの報道に「え、えええええ、まぢ？？