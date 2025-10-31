人吉球磨の高校生たちが「地元の雨」を学びました。 【写真を見る】人吉球磨の「雨を学ぶ」年間3000mm46億トンの恵みをどういかすか？ 熊本県は、現在、東京大学の先端科学技術研究センターとともに、2020年7月豪雨の気象データを活用した産業振興やまちづくりに取り組んでいます。 一方で、あさぎり町にある南稜高校は、地域の農林業を学ぶ「球磨農林学」の授業を独自に行っています。 今日（10月31日）は、