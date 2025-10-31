ロックバンド「ＴＨＥＹＥＬＬＯＷＭＯＮＫＥＹ」のボーカル・吉井和哉（５９）が３１日、都内で開催中の「第３８回東京国際映画祭」で行われた映画「みらいのうた」の質疑応答に出席した。同作は、喉頭がんを患った吉井の闘病の日々と復活を遂げた東京ドーム公演の熱狂を記録したドキュメンタリーだ。密着されることに対してはもちろん抵抗もあった。ありのままの姿を晒したことに「今までヘアメイクとか入れてたのはな