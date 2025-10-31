森崎ウィンと向井康二、今をトキメクふたりが映画『（LOVE SONG）』で初共演！そこで今回は、異なるフィールドで輝くふたりが作品を通して感じたこと、伝えたかったことをたっぷり語ってもらいました。撮影現場での様子や、今だからこそ伝えられる思いなど...。初共演で生まれた新たな関係性に目が離せない♡ふたりの思い。今伝えたいアツい気持ちふたりが信じる“愛のカタチ”と“伝えたい思い”。作品を通して感じたこと、