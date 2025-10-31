日本共産党の元衆議院議員・池内さおり氏（43）のXでの投稿が物議を醸している。’14年の 衆議院議員総選挙で共産党の比例東京ブロックで初当選を果たした池内。その後、’17年、’21年の衆議院議員総選挙に立候補するも落選し、’23年6月に次期選挙に立候補しないことを公式サイトで宣言。現在は共産党の近畿ブロック事務所で、比例選出の現職党議員や候補者を支える活動をしている。そんな池内氏が30日までに、自身のXにて高市早