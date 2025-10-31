“トランプ関税”の影響などから、トヨタグループ7社中3社が減益となりました。デンソーが31日に発表した上半期の決算では、前の年の同じ時期に比べ売上高が3.3％増えた一方、純利益は31.2％減り、増収減益となりました。北米やアジアで車両販売が好調だったものの、トランプ関税の影響などを受けた形で、フォークリフトエンジンの認証問題に伴う訴訟和解金の影響もあった豊田自動織機なども減益となりまし