◆ベルギー杯ラウンド３２ベールスホット３―２ウェステルロー（３０日）ベルギー２部ベールスホット所属の元日本代表ＭＦ原口元気が移籍後初得点を挙げた。前半４分、ペナルティーエリア外の中央、やや遠目の位置で味方からの落としを受けると、右足を振り抜き、ゴール左上に鋭いミドルシュートを突き刺した。試合は前半４０分に、同１部のウェステルローＤＦ木村誠二のゴールで一度は追いつかれたが、後半にベールスホッ