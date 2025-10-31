阪神・村上頌樹投手が３１日、一般女性と結婚したことを発表した。５年目の今季はダブルエースの一角としてフル回転。１４勝４敗、防御率２・１０で最多勝＆最高勝率のタイトルを獲得していた。以下は村上のコメント「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。婚約をして臨んだ今シーズンは、リーグ優勝や個人タイトル獲得など、充実した一年となりましたが、その陰で支えてくれた妻に感謝