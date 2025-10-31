剛性アップ×吸気冷却強化で“走りの質”を向上トヨタのオーストラリア法人は2025年10月21日、ハッチバックスポーツカー「GRカローラ」に改良を施し、オーストラリアでは2026年初頭に発売すると発表しました。今回のアップデートでは、モータースポーツで得たノウハウをもとに、ボディ剛性やエンジン冷却性能など多岐にわたって改良されています。トヨタ「GRカローラ」2026年モデル（豪州仕様）【画像】超カッコイイ！ これが