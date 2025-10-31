祖母の介護を巡って親族と不仲になったあの日から、時間だけが過ぎていった。気まずさを抱えたまま迎えた祖母の四十九日。形式的に顔を合わせる度、心の距離の深さを思い知らされる。そんな中、婚約者の俊介がかけた一言が、長く凍っていた空気をわずかに溶かしていく。「介護問題」とは、お金や労力だけでなく、“家族の関係そのもの”を試すものなのかもしれない。『介護問題で親族と不仲になった話』をごらんください。 祖母