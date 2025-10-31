サイレント＆シームレスなプラグインHVC9系へ一新したアウディA6。2.0Lガソリン・プラグイン・ハイブリッドの最高出力は総合299psあり、0-100km/h加速を6.0秒でこなす。これで遅いと感じる人は、殆どいないはず。自然なアクセルレスポンスで、エンジンとモーターの協力体制も好ましい。【画像】サイレント＆シームレスアウディA6 e-ハイブリッドドイツの競合サルーンEVのA6も全107枚7速デュアルクラッチATのギア比は間隔が