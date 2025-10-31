優しく美しいフォルム初代A8に迫るサイズ新しいアウディA6の登場で、ドイツ御三家のEセグメント・サルーンが出揃った。実は2024年までの先代も、新世代のBMW 5シリーズやメルセデス・ベンツ Eクラスを上回る販売を英国では記録していた。もちろん、その成功のレシピは踏襲されている。【画像】サイレント＆シームレスアウディA6 e-ハイブリッドドイツの競合サルーンEVのA6も全107枚新世代として注目すべき変化が、一部の