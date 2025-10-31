◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース第1日（2025年10月31日埼玉県武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）ルーキー吉田鈴（21＝大東建託）が7バーディー、3ボギーの68で回り、首位と2打差の7位につけた。1番パー5で4メートルを沈めると7番からは3メートル、8メートル、7メートルのパットを決めて3連続バーディーを奪った。3ボギーを叩いたのは反省材料だが「パー5で3つ取れたのが良かった。ボギーが3つ出たけ