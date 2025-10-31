半世紀以上にわたって続いてきたガソリンの暫定税率が年内に廃止されることになりました。ガソリン価格はいつから、どれくらい引き下がるのでしょうか。都内のガソリンスタンドには、きょうも給油に訪れる人たちが。利用者「昔に比べたら全然高くなっているから、安くなって欲しいなというのは、いつも思っていること」物価高が続く中、期待を寄せるのが“ガソリン減税”。いまの臨時国会で焦点の一つとなっていて、1リットルあた