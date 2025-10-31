ハロウィーン当日の夜となりました。あいにくの雨となっていますが、東京・渋谷駅前の現在の様子をお伝えします。仮装している人はチラホラといる程度ですが、皆さん傘をさしているので、人の数以上に混雑して見えます。渋谷区によりますと、歩行者の通行を制限している場所についても、人がすれ違うスペースをしっかりと確保できるように混雑状況によって規制範囲を調整することも臨機応変に検討するということです。先ほど、仮装