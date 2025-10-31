記者会見する日本ハムの伊藤＝31日、エスコンフィールド北海道日本ハムの伊藤が31日、エスコンフィールド北海道で取材に応じ、初の沢村賞受賞について「正直、厳しいかなとは思っていた。びっくりした」と喜びを口にした。日本ハムからは2007年のダルビッシュ（現パドレス）以来の受賞で、本人からもお祝いの連絡が届いたという。「憧れのダルさんに続けられたのはすごくうれしい。もし子どもができたら『大谷さん（ドジャース