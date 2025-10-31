全国警察の本部長を集めた会議で、警察庁長官はトクリュウ対策の推進のほか、被害が相次いでいるクマについて警察官によるライフル銃を使用した駆除の検討を進めているとして対応を指示しました。警察庁・楠芳伸長官 「現在、警察庁では警察官によるライフル銃を使用したクマの駆除について必要な検討、準備等を鋭意進めている」楠芳伸長官は全国警察の本部長に向け、「東日本を中心に多くの地域でクマによる人身被害が増大してお