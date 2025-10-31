政府は３１日の閣議で、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」を導入する改正民法の施行日を来年４月１日に決めた。養育費の不払い対策として、離婚時に取り決めがなくても別居する親に請求できる「法定養育費」も導入する。改正法では、離婚後の親権で父母の意見が対立すれば、家庭裁判所が親権者を判断し、子への虐待や父母間のＤＶ（家庭内暴力）などの恐れがある場合は単独親権とする。法施行前の離婚で単独親権にな