元AKB48で女優の柏木由紀（34）が31日、都内で行われた「『進化する伝統』本格焼酎と泡盛フェア」に出演した。鹿児島県出身で芋焼酎が大好きといい「『だいやめ』が好きで、お店でも飲みますし、お家にも必ずストックしています」と明かした。幼い頃は自宅で父が毎日焼酎を飲む姿を見ていたといい「私が覚えている父の記憶はそれしかなくて。飲んでいる時が一番幸せそうで、私も大人になったら焼酎を飲みたいと思っていました」と